ضربات قاتلة بـ"العكاز".. التحقيقات مع ابن قتل والده بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بالقاهرة، اليوم الإثنين، بحبس شاب 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل والده بالزيتون.

كشفت التحقيقات الأولية أنه نشبت مشادة كلامية بين الابن ووالده 75 سنة، تطورت إلى مشاجرة فاعتدى المتهم على الأخير بالضرب حتى الموت.

نفى المتهم قصده قتل والده في التحقيقات،قائلًا إنه طلب من والده بعض الأموال فرفض كالمعتاد، فاعتدى عليه بـ"عكاز" فلفظ أنفاسه الأخيرة.

مناظرة جثة الضحية بينت تعرضه للضرب المُبرح وكدمات وسحجات في أماكن متفرقة من جسده، وعلامات ضرب بعكاز يستند عليه لكبر سنه.

صرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.