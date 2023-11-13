أمين الفتوى يكشف الفرق بين الوسوسة من النفس والشيطان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، مفاده إنها دائمًا تشعر بالقلق والتوتر، واقتراب الموت، نتيجة ما يحدث حولها، وهى تستعيذ كثيرا بالله من الشيطان الرجيم، فكيف تتخلص من هذا الشعور من الجانب الديني؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" عبر فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "هى ذكرت حاجة مهمة جدا إنها مهما استعذت بالله من الشيطان الرجيم كثيرا ولا تزال هذه المشكلة موجودة، وهنا فالوسواس الخناس يوسوس ويهرب، بمجرد الاستعاذة بالله، تنتهى الوسوسة تمامًا، فبالتالي المشكلة هنا الوسوسة من النفس، وليست من الشيطان".

وتابع: "الوسوسة من النفس، وربنا سبحانه وتعالى حل لنا هذه المشكلة فى آية من القرآن الكريم، وهى (أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)، وقال لنا بشأن الصلاة رغم كبر عظمها فى الإسلام (وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ)، ولذلك عليها أن تداوم على الذكر والصلاة وكذلك الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".