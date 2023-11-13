افتتاح المؤتمر السنوي لمنظمة المرأة بالطاقة النووية في دورته الـ 30 بأسوان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

افتتحت فاعليات المؤتمر السنوي لمنظمة المرأة في مجال الطاقة النووية في دورته الثلاثين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعقد في أسوان وللمرة الأولى في افريقيا.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات يتقدمهم الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية وكلا من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور شوكت عبدالرازق رئيس قطاع أفريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمهندس هشام كمال رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والمهندس أحمد صدقي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء مصر العليا، والمهندس أشرف المحمدي رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان.

وقال الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن المؤتمر يأتي متواكبًا مع اهتمام الدولة بدعم وتمكين المرأة المصرية وتفعيل دورها في كافة قطاعات الدولة بما يضمن استغلال قدراتها في دعم خطط التنمية وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يحرص دائماً على تقلد المرأة المصرية للمناصب القيادية المختلفة لجدارتها وتميزها ولهذا فقد حظيت المرأة بمكتسبات عديدة على كافة الأصعدة تجسدت فى إعلان عام 2017 عاماً للمرأة وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030.

وأضاف، أن المؤتمر يناقش على مدار 4 أيام دور المرأة في المجالات النووية المختلفة والتي تشمل نشر الثقافة النووية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات النووية وتوظيف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في قطاعات الطب النووي والعلاج بالإشعاع وإنتاج النظائر المشعة والأمن الغذائي.

من جانبه رحب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضيوف المحافظة من مسئولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودومينيك مليو رئيس المنظمة العالمية وسهير قراعه رئيس المنظمة المصرية والإفريقية للمرأة في الطاقة النووية وممثلي المنظمة من الدول المشاركة في المؤتمر.

وأشاد خلال كلمته بما تقوم به منظمة "المرأة في الطاقة النووية" من جهود لتشجع السيدات العاملات في قطاع الطاقة النووية وتعميق ونشر فهم الدور الرائد للنساء في هذا القطاع الهام الذي يدعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مضيفًا أن المحافظة تولى المرأة الأسوانية مكانة كبيرة وتدعمها لتولي العديد من المناصب القيادية.