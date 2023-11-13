شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تعلن تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية، تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية بين دبابة ومدرعة، في مناطق توغل القوات الإسرائيلية، وذلك خلال 48 ساعة.

وقال الفصائل في كلمة صوتية، إن "أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية، وقوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها".

وتابعت الفصائل: "الثقة بالمقاومة لا تعفي كل فرد في ربوع أمتنا من واجبه تجاهها".