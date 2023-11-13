شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح معبر رفح وإدخال 161 شاحنة مساعدات لغزة وخروج 600 مصرى وأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مطلعة استمرار فتح منفذ رفح البري بين مصر وقطاع غزة، وإدخال 161 شاحنة مساعدات إلى القطاع وخروج 600 من المصريين ورعايا الدول الأجنبية من القطاع إلى مصر.

وفى وقت سابق اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الحكومات الغربية التي تدعم الغزو الإسرائيلي لغزة باتباع معايير مزدوجة، وأشار الأمين العام للمجموعة إلى أن الدول الغربية تدعم أوكرانيا بكل قوتها لأنها تعرضت لهجوم من روسيا لكنها لا تدعم غزة أمام القصف الإسرائيلي.

قالت أجنيس كالامارد الخبيرة الحقوقية: "إن ذلك ينعكس الآن في المعايير المزدوجة التي نشهدها: فالكتلة الغربية تطالبنا جميعا بالاندفاع للدفاع عن أوكرانيا كما ينبغي، لأن أوكرانيا تعرضت للعدوان من قبل روسيا وهم يعانون بشكل لا يصدق في أوكرانيا؛ ويطلب منا في الوقت نفسه ألا نتحرك بشأن القصف المتعدد والمعاناة المطلقة لشعب غزة."

وتابعت: "إن المعايير المزدوجة لهذه الحكومات تشكل بالنسبة لي التهديد الأكبر لحقوق الإنسان في الوقت الحالي"، وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى وقف إطلاق النار في غزة، كما فعلت العديد من الدول حول العالم.