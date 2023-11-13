شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تدين استهداف فريق القاهرة الإخبارية وتدعو لمحاكمة مرتكبى الجريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت نقابة الصحفيين بأشد العبارات استمرار العدوان الصهيوني في استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة، والتي جاء آخرها اليوم ضد فريق قناة القاهرة الإخبارية المتواجد فى محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة مما أسفر عن استشهاد الزميل أحمد فطيمة مصور القناة وإصابة زميل آخر، طبقا لما أعلنه الزميل أحمد الطاهرى رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

وطالبت النقابة بضرورة محاكمة مرتكبي هذه الجريمة بحق الزملاء في القاهرة الإخبارية وكل الصحفيين في فلسطين كمجرمي حرب، مشيرا إلى أن هذه الجريمة بحق الزميلين تأتي بعد جريمة أخرى دفع ثمنها الصحفيون في محيط المستشفى وهي قطع الاتصالات عنهم مما عطل وصول خبر استهداف الزملاء لأكثر من يوم وربما عطل جهود الإنقاذ.

ونعى مجلس النقابة الزميل الشهيد أحمد فطيمة، وعزى الزملاء في قناة القاهرة الإخبارية، ووجه رسالة إجلال وتحية للزميلين ولفريق القاهرة الإخبارية وكل الزملاء الصحفيين على أرض فلسطين، والذين يصرون على نقل الحقيقة في ظروف شديدة الصعوبة وسط قصف صهيوني همجي، وهو ما سهم في فضح المحرقة الصهيونية بحق أهلنا في قطاع غزة، وشدد مجلس النقابة على أن بطولة الصحفيين على ارض المعركة وإصرارهم على تأدية واجبهم أعاد الاعتبار لمهنة الصحافة كأحد الأسلحة الرئيسة في الدفاع عن الحرية.

وجدد مجلس النقابة دعوته لمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة على أرض فلسطين كمجرمي حرب مطالبا بفتح تحقيق دولي في جرائم العدوان الصهيوني ضد الصحفيين والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من خمسين شهيداً.