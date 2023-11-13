شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى: قبائل سيناء لعبت دورًا مهمًا في حماية أرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو الفقى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كان لها الدعم الواضح من خلال الكلمة والصورة لدعم الشعب الفلسطينى وتوصيل رسالة الفلسطينيين للعالم، وذهبنا اليوم بدعم مادى تمثل في 150 طنا من المعونات الغذائية لتقديمها للأشقاء في غزة.

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تصريحات لبرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي: "زرنا مستشفى العريش وقابلنا المصابين الأطفال، والخدمة الطبية المقدمة متميزة وشىء مشرف وأهالى المصابين كانوا جميعهم يشيدون بالخدمة الطبية المقدمة من مستشفى العريش".

وتابع عمرو الفقى: "قابلنا مشايخ القبائل، وليست هذه أول زيارة، وكنا في زيارة أخرى مع رئيس الوزراء، وقبائل سيناء لعبت دورا مهما في حماية أرض الوطن وقدمنا لهم اليوم التحية على ذلك".

ونعى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المصور بقناة القاهرة الإخبارية الذي استشهد في العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا: "ربنا يرحمهم جميعا وفوضنا أحمد الطاهرى في تقديم كل ما يمكن لأسرته ولم نتأخر أبدا".