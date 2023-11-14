شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران: كثير من الناس لا تعرفنى ولكن يسهل التعرف عليَّ من خلال مواقفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن الانتخابات الرئاسية مهمة، وهناك أناس يعتقدون أن الاهتمام بغزة والشعب الفلسطيني يجعلنا لا نتلفت كثيرا للانتخابات الرئاسية، مضيفا خلال حواره مع برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سى بى سى، أن السبب الرئيسي فيما يحدث للدول العربية هو غياب الديموقراطية والحياة السياسية وغياب التماسك المجتمعي الحر الاختيارى، واستمرار نظم سلطاوية هو من أدى إلى الانهيار والانقسام ولا ينبغي أن تسير مصر فى هذا الطريق.

وأوضح فريد زهران، إن الاهتمام بالانتخابات الرئاسية لا يتعارض مع الوضع فى غزة، والمرشح للانتخابات الرئاسية ليس مجرد شخص يرى نفسه ملهم من السماء أو بطل أسطورى أو مدعوم من الرعاية الإلهية، ولابد أن يكون بديلا عن حل ما ولابد أن يعبر عن جماعات ورؤى ومصالح.

وتابع :"أنا أعبر عن بديل وليس مجرد شخص وأعبر عن حزب من أحزاب المعارضة المصرية، وأى دور فى المجتمع السياسي بعبر عن قوى وتيار، والمسألة ليست شخص فى مواجهة شخص، بل المسألة أن الشخص يعبر عن مشروع ورؤى ومشروع وخطط وطريق.. ويدعمني كل التاريخ الديموقراطي والتاريخ المدني ومواقفي".

وقال: "كثير من الناس لا تعرفنى خارج المجتمع السياسي والثقافي، ولكن يسهل معرفتي من خلال مواقفي المختلفة حيال القضايا، ومواقفي ليست فردية ولكنها جزء من جماعة وأنا أعبر عن بديل مدني ديمقراطي لنظام يحكم مصر على مدى 70 سنة".

وأضاف فريد زهران :"النظام أدار الدولة بطبعات مختلفة، فهناك طبعة منهم كانت أكثر انحيازا لتحرر الحركات الوطنية والعدالة الاجتماعية، وطبعة كانت منحازة للانفتاح الاقتصادي وطبعة أخرى منحازة للاستقرار، وطبعة رابعة منحازة لتحقيق مشروعات كبرى وبنية أساسية".

واشار إلى أنه إذا كانت مصر فى حالة أفضل لكان الوضع فى فلسطين فى حالة أفضل، وبالتالي علينا الاهتمام بالانتخابات الرئاسية"، وموضحا أن العالم العربي كله سيبقى فى حالة أفضل إذا كانت مصر أفضل، ومصر ليست فى حالة طيبة ودول الجوار لمصر ليست فى حالة طيبة وبعض الدول العربية الكبرى ليست فى حالة طيبة.