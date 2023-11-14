شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المدة القانونية لتنازل المرشحين بانتخابات الرئاسة عن ترشحهم غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهي غدًا الأربعاء، المدة القانونية المحددة لتنازل المرشحين للانتخابات الرئاسية عن ترشحهم لخوض السباق الانتخابي، ونشر التنازلات في الجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل، وذلك وفقًا للجدول الزمني للاجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية برموزهم الانتخابية والتي جاء الأسماء بالترتيب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم، وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين تمهيدا لإجراء عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر، فيما تجرى في الداخل خلال أيام 10و11و12 ديسمبر.