أخبار مصر

بعد زيادتها.. نكشف أسعار العمرة 2023 وأعداد المعتمرين حتى الآن

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار برامج العمرة الاقتصادية تبدأ من 26 ألف جنيهًا.

وأضاف "وحيد" لـ "الخليج 365"، أن أسعار برامج العمرة الخمس نجوم لا تقل عن 50 ألف جنيهًا، وتختلف باختلاف البرنامج.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أعداد الُمعتمرين حتي الآن وصلت إلى 200 ألف معتمر، مشيرًا إلى، أنه من المتوقع زيادة أعداد المعتمرين خلال إجازة نصف العام القادمة، خاصة أن موسم العمرة ممتد.

اقرأ أيضًا:

تصل لـ 400 ألف جنيه.. "السياحة" تكشف أسعار الحج السياحي للعام الجديد

الأرخص عالميًا.. "الآثار": الحج السياحي هذا العام سيكون الأفضل في تاريخ مصر

السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015

"السياحة" تكشف لمصراوي حصة مصر من تأشيرات الحج 1445هـ

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا