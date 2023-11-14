كيف تحمي بياناتك الشخصية من الاختراق؟.. استشاري أمن المعلومات يُجيب



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المهندس وليد عبدالمقصود، استشاري أمن المعلومات، إن البيان الصادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول كيفية حماية البريد الإلكتروني الخاص بهم، يعتبر فى غاية الأهمية، لافتا إلى أن هناك هناك هجمات تصيد شرسة تحاول الوصول إلى البيانات على الهواتف الذكية والحواسب، هدفها تشفير البيانات الشخصية والمعلومات الهامة وطلب الفدية.

وأوضح استشاري أمن المعلومات، خلال حلقة برنامج "مع الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "نحتاج إلى رفع الوعي التكنولوجى لدى المواطنين، فلابد أولا نحذر من حفظ كلمة المرور لمواقع التواصل الاجتماعى، على المتصفح، فإذا تم اختراق البريد الاليكترونى سيدخل على كل المعلومات، كذلك نحذر من فتح أى روابط مشبوهة فيها فضول لأنها تعتبر تصريح للمخترق للدخول على كل معلوماتك وبياناتك واختراق جميع حساباتك الشخصية".

وعن وجود علامات لوجود هكر أو اختراق للهاتف أو للحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، رد قائلا: "من خلال الخبرة العملية ممكن فتاة تجلس أمام الحاسوب الخاص بها وتجد الكاميرا الأمامية تفتح من خلال اختراق الجلسة، وليس استيلاء على البيانات، ويتم التقاط صور لها ويتم الابتزاز عن بعد من خلال المتصفحات المتعارف عليها على جوجل وغيرها".

وأشار إلى أنه فى حال إرسال لينك على الإيميل يكون الغرض منه التصيد والابتزاز وتشفير الملفات، لافتا إلى أن الواتسات يتم ارسال لينكات لبراند أو مطعم أو ماركة عالمية، لأن هدفها الاستيلاء على الحسابات الشخصية، وبالتالى يجب التفعيل بخطوتين على كل المواقع.