شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الطرق لمنع الحوادث بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق لمنع الحوادث بسبب الشبورة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق لمنع الحوادث بسبب الشبورة. وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق لمنع الحوادث بسبب الشبورة، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق لمنع الحوادث بسبب الشبورة.

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