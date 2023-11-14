شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد حالات حجب نتائج امتحانات "المصريين فى الخارج".. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالات حجب نتائج امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج، مؤكدة أنه يتم حجب نتيجة الطالب فى حالة عدم تسليم أصول المستندات المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج " أبناؤنا فى الخارج.

وأوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة للتقدم، لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج تشمل: استمارة التقدم للامتحان المطبوعة من المنصة مرفقاً بها صورة من إقامة ولي أمر الطالب داخل الدولة المثبتة بجواز سفر الطالب مع صورة من التأشيرة الموجودة بجواز السفر موضحا بها تاريخ دخول الطالب إلى الدولة، بالإضافة إلى أصول المستندات التالية:

أولاً: مرحلة رياض الأطفال نظام اللغات

- بالنسبة للطلاب المصريين فقط:

أصل شهادة الميلاد الرقم القومي) ، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها.

- بالنسبة للطلاب الغير مصريين

أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة والجهات المعنية.

ثانياً: الصف الأول الابتدائي

- بالنسبة للطلاب المصريين فقط:

أصل شهادة الميلاد الرقم القومي)، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها.

- بالنسبة للطلاب الغير مصريين، أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة والجهات المعنية.

ثانياً : الصفوف من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي

الطالب الذي حصل على آخر صف دراسي له من جمهورية مصر العربية

أصل بيان نجاح آخر صف دراسي حاصل عليه الطالب معتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة.

- أصل شهادة ميلاد الطالب رقم قومي).

- بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة لغات أو المدارس الرسمية لغات أو المتميزة لغات يشترط تقديم أصل بيان

نجاح لآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب موضحاً به اسم المدرسة ونوعيتها ومدرج به درجة المستوى الرفيع للمرحلتين الابتدائية والثانوية، ودرجة المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية (للمرحلة الإعدادية) مع توضيح مسمى اللغة الأجنبية الثانية، ومعتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية التابع لها الطالب في حال رغبة الطالب التقدم على نظام اللغات.