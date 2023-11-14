شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للسكرى 2023.. أرقام وعوامل الإصابة بمرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى لمرض السكرى في 14 نوفمبر من كل عام، ومرض السكري هو مرض مزمن يحدث إما عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين أوعندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأنسولين هو الهرمون الذي ينظم نسبة الجلوكوز في الدم، فرط سكر الدم، والذي يسمى أيضًا ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، هو أحد الآثار الشائعة لمرض السكري غير المنضبط ويؤدي مع مرور الوقت إلى أضرار جسيمة للعديد من أجهزة الجسم، وخاصة الأعصاب والأوعية الدموية.



اليوم العالمى للسكرى 2023

أرقام تتعلق بمرض السكرى وعوامل الإصابة في يومه العالمى..

1.هناك 537 مليون يعيشون مع مرض السكري

2. 1 من كل 2 لا يتم تشخيصهم بين الأشخاص المصابين بمرض السكري.

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3.بحلول عام 2045، سيصاب 1 من كل 8 بالغين، حوالي 783 مليون شخص بمرض السكر بزيادة 46%.

4.أكثر من 90% من مرضى السكري يعانون من مرض السكري من النوع الثاني

5. النظام الغذائي الغير صحى وقلة النشاط البدني أدى لزيادة الإصابات

6. زيادة الوزن والسمنة من أهم أسباب الإصابة

7. وللوقاية من السكر يجب عليك: تقليل السعرات الحرارية

استبدال الدهون المشبعة بالدهون الصحية، تناول الألياف، تجنب الإفراط في تناول الطعام، منع التدخين ، والاقلال من السكر.

أعراض مرض السكري من النوع 2..

وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، تتشابه أعراض مرض السكري من النوع الثاني مع أعراض مرض السكري من النوع الأول، وتشمل:

العطش المفرط وجفاف الفم

كثرة التبول

التعب والإجهاد

بطء التئام الجروح

الالتهابات المتكررة في الجلد

عدم وضوح الرؤية

وخز أو تنميل في اليدين والقدمين.

يمكن أن تكون هذه الأعراض خفيفة أو غائبة، لذلك يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 أن يعيشوا عدة سنوات مع هذه الحالة قبل أن يتم تشخيصهم.

عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2: التاريخ العائلي لمرض السكري، زيادة الوزن، نظام غذائي غير صحى، الخمول البدني، كبر السن، ضغط الدم المرتفع، للسيدات: تاريخ الإصابة بسكري الحمل، و سوء التغذية أثناء الحمل.