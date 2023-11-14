شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشارك اليوم فى المنتدى الثانى للتعاون الصينى الأفريقى فى الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم في المنتدى الثانى للتعاون الصينى الافريقى فى الزراعة والذى يستمر حتى 16 نوفمبر، بحضور خبراء الزراعة حول التكامل فى مجالات البحوث الزراعية والاستثمار والتجارة.

ومن المقرر أن يعقد القصير لقاءات ومباحثات ثنائية مع وزراء الزراعة والمسئولين المشاركين في المنتدى، بمشاركة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

ووقعت مصر مؤخرا مذكرة تفاهم لتصدير المانجو المصري للصين، وهو ما يمثل نقطة مضيئة في تعزيز زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلي الأسواق الصينية لمستوى يرقى للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وكان السيد القصير قد التقى مع تانج رينجيان وزير الزراعة والشئون الريفية الصينى مؤخرا حيث كانت أول زيارة رسمية لوزير زراعة صينى للقاهرة منذ فترة على رأس وفد رفيع المستوي، وذلك لبحث وتعزيز اطر التعاون الزراعي بين الجانبين.

وأشار القصير إلى دور الجانب الصينى في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي، وخاصة بدول القارة الأفريقية والمنطقة العربية في إطار ما يشهده العالم من تحديات والتي من بينها الازمة الروسية الأوكرانية والذي آثرت على منظومة الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع ومشكلة التغيرات المناخية التي أثرت على إنتاجيات المحاصيل الزراعية.