شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. أمطار متفاوتة الشدة رعدية بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 أمتار .

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناه وخليج السويس ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 22.