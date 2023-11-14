شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس توجه طلاب المرحلة الثانوية بسداد قيمة تأمين التابلت فى البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المدارس طلاب المرحلة الثانوية الصفوف (الأول - الثانى - الثالث) الثانوى التوجه لأى مكتب بريد لدفع تأمين التابلت، وتسليم أصل الإيصال إلى المدارس، موضحة أن تأمين التابلت يصل إلى 105 جنيهات يتم دفعها فى مكاتب البريد.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه أنه فى إطار التحضيرات الجارية لعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوى، تتم مراجعة وتدقيق كل بيانات الطلاب المقيدين على قواعد البيانات المركزية والتأكد من مطابقتها لواقع البيانات بالمدارس وفقا لسجلات شئون الطلبة.

وشددت على ضرورة مراجعة وتدقيق واستكمال بيانات التابلت التعليمى لجميع طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وتسجيل بيانات التابلت التعليمى لجميع طلاب الصف الأأول الثانوى فور استلامه والتأكيد على طلاب الصف الثانى والثالث الثانوى بضرورة سداد رسوم تأمين التابلت وذلك من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك.