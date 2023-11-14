شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة إلى متوسطة على الإسكندرية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على عدة مناطق بالمحافظة مع نشاط حركة الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الجاهزية استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد، تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية ومناطق تجمع مياه الأمطار، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد نافع، استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.



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