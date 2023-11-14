شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة والتنمية المحلية تستعرضان مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام وعدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وشهد الاجتماع الأول، استعراض مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية )، والإشارة إلي التعاقد مع تحالف استشاري دولي فرنسي مصري، لإعداد الدراسات الاستشارية واعداد مستندات الطرح الخاصة بمواصفات الأتوبيسات الكهربائية وتطوير الجراجات.

وقام الفريق الاستشارى، بتقديم دراسة متعددة المعايير لاختيار الجراجات من خلال التعاون مع هيئة النقل العام بالقاهرة وفريق جهاز شئون البيئة ووحدة إدارة المشروع وإجراء تحليل متعدد المعايير لجميع العناصر والمحددات والمسارات لكافه جراجات الهيئة، وأسفرت مراحل الدراسة عن اختيار 9 جراجات مقترحة لتكون مستودع للحافلات الكهربائية من خلال الزيارات الميدانية ودراسة وتحليل كافة الجوانب الفنية والتشغيلية والبيئية والاجتماعية والاستدامة.

وشهد اجتماع أخر برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد واللواء هشام آمنة، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة ومتابعة عقود عمل الشركات المكلفة بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية محافظة القاهرة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذى يتم بالتعاون مع البنك الدولى تم البدء فى التفاوض بشأنه مع بداية عام 2019 بتكليف من القيادة السياسية لتخفيض مشكلة تلوث هواء بالقاهرة، مشيرة إلى أن الدولة وقعت من خلال 7 وزارات على الاتفاق الوزاري متعدد الأطراف لتنفيذ المشروع.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروع يهدف الى الحد من تلوث الهواء وظواهر تغير المناخ في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين وموارد الدولة، حيث أطلقت الحكومة المصرية (طبقا للقرار الجمهوري 111 لسنه 2021 بتاريخ 24 يناير (2021 ) مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والممول من البنك الدولي بتكلفه مالية قدرها 200 مليون دولار.

وأضافت وزيرة البيئة، أن المشروع يتضمن ٥ مكونات لتعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن نوعية الهواء وتحديث نظم رصد نوعية الهواء وتتولاه وزارة البيئة، والمكون الثاني خاص بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى والذى يتم من خلاله إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، كما يتضمن 3 أنشطة رئيسية تشمل شراء 100 أتوبيس كهربائى، وخطة إدارة لتلك الأتوبيسات من خلال القطاع الخاص، وتطوير عدد من الجراجات والعمل على تطبيق تلك التجربة بمحافظات أخرى.

وأكدت د. ياسمين فؤاد، أنه تم استعراض الاجراءات الحالية والمستقبلية لتتفيذ المكون الثالث للمشروع والخاص بتخفيض انبعاثات المركبات من خلال دعم تجربة الأتوبيسات الكهربائية فى القطاع العام، حيث يهدف هذا المكون إلى الإسهام في خفض انبعاثات المركبات من خلال تنفيذ مشروع تجريبي لإحلال الأتوبيسات التي تعمل بالوقود الأحفوري (الديزل) وينتج عنها انبعاثات مرتفعة بأخرى تعمل بالطاقة الكهربائية.

ويتضمن هذا المشروع التجريبي تطوير عدة جراجات تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة لتلائم تشغيل الأتوبيسات الكهربائية وذلك بالتنسيق مع هيئة النقل العام بالقاهرة، ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع التجريبي عند اكتماله خفض مقداره 23% من الملوثات وانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في المسارات المختارة للأتوبيسات الكهربائية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة سرعة تنفيذ المخطط الخاص بعملية المعالجة والتخلص بموقع العاشر من رمضان والمخصص لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية ضمن المكون الخاص بالمخلفات بمشروع البنك الدولي، مشيرة إلى ضرورة متابعة الشركات العاملة فى المنظومة.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلي أهمية مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبري في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والانبعاثات الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين بمحافظات القاهرة الكبري.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المشروع يتضمن ملفين الأول خفض انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة، بما يواكب توجه الدولة المصرية نحو استخدام الطاقات الجديدة والنظيفة و التوسع في الأتوبيسات الكهربائية بدلاً من استخدام الوقود ، مشيراً إلى ن الوزارة قامت بالتعاقد علي شراء 110أتوبيس للعمل بالكهرباء لهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية خلال العام الماضي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية قبل استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ .

وأكد اللواء هشام آمنة، الهدف الثانى حرص الدولة على مواكبة التطور العالمى لوسائل النقل العام التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يساهم المشروع في استكمال جهود الحكومة في توفير مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث ويتماشى مع المعايير البيئية العالمية.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا للتعامل مع التغيرات المناخية فى إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وموارد الدولة حيث وضعت الحكومة المصرية موضوعى إدارة التلوث والتصدى لتغيير المناخ على رأس أجندتها التنموية وهو ما بدا جليًا فى إطلاقها استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وإطلاق أول استراتيجية وطنية لتغير المناخ مصر 2050، وكان الاسهام الأكبر لمصر فى هذه القضية استضافتها للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية Cop27 .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مصر تهدف من التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين إلى الحد من الانبعاثات الملوثة للهواء والضارة بالمناخ فى نطاق القاهرة وتعزيز الخضرة لمواجهة تلوث الهواء بها عن طريق دعم مجموعة من الإجراءات المؤسسية والاستثمارية التى تعالج المسببات الرئيسية لتلوث المناخ، بالإضافة الى رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة ومنع التلوث ، ودمج القطاع غير الرسمي والعمل على تغيير السلوكيات السلبية في مجال المخلفات وتلوث الهواء.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت عدة خطوات بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية فى مجال إدارة المخلفات والتخلص الآمن منها، وكذلك التحويل التدريجى لاتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بدلا من السولار للحد من الانبعاثات الضارة للبيئة.