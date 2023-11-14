شكرا لقرائتكم خبر عن عريضة لأطباء القاهرة و"الشرعيين العرب" لملاحقة مستهدفى أطباء غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن اتحاد الأطباء الشرعيين العرب بالتعاون مع نقابة أطباء القاهرة، عريضة إدانة جماعية بهدف جمع أكثر من 100 مليون توقيع من خلال منصات التواصل الاجتماعى، لملاحقة مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين واستهداف الأطقم الطبية والمسعفين وقصف المستشفيات فى غزة.

وجاء نص العريضة المزمع تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية وكل المنظمات العالمية المعنية بحقوق الانسان على النحو التالى، "أشهد وأقر أنا الموقع أدناه بأن قوات الاحتلال الاسرائيلية ، ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة و تمارس عدواناً يخالف القانون الدولى و كل مواثيق حقوق الانسان العالمية باستهداف الأطقم الطبية والمسعفين وقصف المستشفيات و قتل الأطفال والنساء والشيوخ المرضى والمصابين بدم بارد".

وقالت الدكتورة شيرين غالب أمين عام اتحاد الأطباء الشرعيين العرب، نقيب أطباء القاهرة أن ما يحدث من حصار وقصف للمستشفيات واستهداف للأطقم الطبية والمسعفين يمثل إرهاب حقيقي وجريمة ضد الانسانية لابد من حدشد الرأى العام الدولى والتحرك الجماعى للشعوب لإداة تلك الجرائم التى لن تسقط بالتقادم .

وتابعت،" أطلقنا هذه العريضة بأكثر من لغة لجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات على رفض جرائم الاحتلال والمطالبة بمحاكمة مرتكبيها ، وفى ذات الوقت لاحراج المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الانسان التى لم يعلو صوتها منذ اندلاع هذه الحرب وارتكاب هذه المجازر الوحشية".