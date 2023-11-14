شكرا لقرائتكم خبر عن ‫زراعة المنوفية تعلن توزيع تقاوى القمح بنصف الثمن ضمن مبادرة "ازرع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، توزيع تقاوي القمح على المزارعين بنصف الثمن ضمن فعاليات مبادرة ازرع للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، إن مبادرة ازرع يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الزراعة والهيئة الانجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتستهدف زراعة مليون فدان قمح في 15 محافظة، مشيرًا الى الهيئة الإنجيلية تقوم بتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة للمزارعين بتخفيض 50% من أسعارها.

وأضاف أن المبادرة العام الماضي استهدفت 8 محافظات و 100 ألف مزارع ونجاحها ساهم في توسيع المرحلة الثانية هذا العام لتشمل 15 محافظة و500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

جدير بالذكر أن مُبادرة إزرع التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعمل علي تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الآمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المعتمدة طبقاً للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية من خلال الجهات التابعة للوزارة قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة ، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي.