شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية، وأن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تماماً.

وشددت على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، حيث تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الطازجة)، للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وسحب عينات عشوائية منها وإخضاعها للتحاليل في المعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات، مُوضحةً أنه حال ظهور أي أسماك نافقة على السواحل يتم التخلص منها بشكل آمن طبقًا للمواصفات القياسية البيئية المعمول بها في هذا الشأن، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.