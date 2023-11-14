شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تحدد خطوات تغيير اللجنة الانتخابية ببطاقة الرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر
1-الدخول علي الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية (www.elections.eg)
2-التقدم بطلب علي الموقع لتعديل اللجنة
3-يقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملء البيانات المطلوبة
4- إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع
5-اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن
6- تقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات
7- تحديد المقر الانتخابي الأقرب لمقدم الطلب
ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.
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