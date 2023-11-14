شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر عمال الغزل والنسيج بطنطا لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الجماهيري لعمال الغزل والنسيج لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، والذى تنظمه النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، والذي يشارك فيه عدد كبير من عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وممثلين عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفة، وذلك بإحدي قلاع صناعة الغزل والنسيج، يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التى تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج فى الشركات والمصانع بمختلف المحافظات.

يهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية التي تمر بها البلاد والمنطقة، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إن عمال الغزل والنسيج علي العهد مخلصيين داعمين للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لحكمته في إدارة ملف الأزمه الحالية بالمنطقة، موجها التحية للشعب الفلسطيني لصموده في الدفاع عن مقدرات وطنه وأرضه.

وأكد الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أن العاملين بالقطاع في مصر قدموا كل الدعم للدولة المصرية في مواجهة الإرهاب ومخططات الهدم، موضحا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضيه العربيه ورفض تهجير أهالي غزة، وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها وأفعالها، أعادت للبلاد ريادتها محليا وعربيا ودوليا، وهوما يعلمه العمال جيدا.

جدير بالذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج قد نظمت مؤتمرا جماهيريا حاشدا حضره الآلالف من عمال الغزل والنسيج بقلعة الصناعة بغزل المحله، وتمثل النقابه العامه للعاملين بالغزل والنسيج ما يقرب من مليون و200 الف عامل من "القطاعين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية..