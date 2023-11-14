شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تنظم المؤتمر الأول بشرق الدلتا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنظم حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024 المؤتمر الانتخابي الأول، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الرابعة مساءً، بقاعة الأزهر للمؤتمرات؛ لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات .

ويحضر هذا المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا .