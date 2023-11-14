شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 3 طائرات مساعدات من الكويت والسعودية وقطر إلى مطار العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت 3 طائرات مساعدات، من الكويت والسعودية وقطر إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

واستقبلت مطار العريش الدولي بشمال سيناء، 4 طائرات نقلت 38 طنا من المساعدات لقطاع غزة مقدمة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضحت بيانات حركة مطار العريش وفقا لغرفة عمليات متابعة محافظة شمال سيناء، إنه وصل إلى المطار خلال الساعات الماضية 4 طائرات محملة بنحو 37 طنًا من المساعدات المتنوعة.

ومن بين الطائرات التى وصلت للمطار خلال الساعات الماضية طائرتين من بولندا محملتين بـ5.5 طن من المستلزمات الطبية، وطائرة من السعودية محملة بـ 18.5طنًا من المواد الغذائية والاغاثية والخيام، وطائرة تونسية محملة بـ 13 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

ووصل إجمالي عدد طائرات نقل المساعدات لغزة التي هبطت بمطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي إلي 123 طائرة حملت نحو 3000 طنًا من المساعدات المتنوعة تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش ونقلها الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.