العثور على جثة سيدة بالطريق في شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت سيدة مصرعها في حادث سيارة بشبرا الخيمة محافظة القليوبية.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل ملقاة بالطريق في ظروف غامضة.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لسيدة تدعى "نهى.ح." ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها كسور متفرقة بالجسم ونزيف إثر حادث تصادم. وبينت الماعينة أن سيارة مسرعة صدمتها لتفارق الحياة.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة أقرب مستشفى والتحفظ على قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.