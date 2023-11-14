انتشال جثة شاب غريق بنهر النيل في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة شاب غريق بنهر النيل في الوراق، شمال المحافظة.

تلقى اللواء إيهاب خلاف مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل دائرة قسم الوراق.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة لحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع مأمور القسم العميد محمد سلامة.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثمان شاب يدعى "بكر جمال" 31 سنة، وإيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.