شهامة "ولاد البلد" تنقذ خليجي من الموت بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في وقت متأخر من الليل غادر خليجي شقة مستأجرة يقيم بها في أحد أحياء محافظة الجيزة الراقية، لم يدر المسن صاحب الـ75 سنة أنه بصدد لحظاتن عصيبة ظن معها أنها النهاية لكن شهامة "ولاد البلد" أنقذت حياته.

مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة بالجيزة تلقى استغاثة من المارة بسقوط رجل -يحمل جنسية إحدى الدول العربية- على الأرض مغشيًا عليه بالشارع بجوار فرع بنك.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع مأمور القسم، وتبين إصابة مسن خليجي يبلغ من العمر 75 سنة بهبوط حاد في الدورة الدموية ونقله إلى أقرب مستشفى للعلاج وحالته مستقرة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة بالواقعة.