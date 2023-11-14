بالأسماء.. 21 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية (جريدة رسمية)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية مع الحصول على الجنسيات الأجنبية.

تضمن قرار وزارة الداخلية رقم 2171 لسنة 2023 - المنشور في الجريدة الرسمية - بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاء القرار: يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم شادي محمد حسن عطوه - وآخرهم محمد عيد فؤاد حسن حسن) بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتضمن أسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

1 / شادي محمد حسن عطوة الشرقية 16/4/1984 الألمانية.

2 / إبراهيم محمد عبد المنعم عبد القوى الشرقية 1/3/2004

3 / شريف محمد جمال عبد العظيم المشد المنوفية 20/9/1985

4 / باسم رشاد عبد الودود محمد سوهاج 7/11/1983

5 / شادي على مصطفى فوزى السعودية 29/4/1986

6 / كيرلس ولسن أسامى قلينى المنيا 16/3/1991

7 / مينا جميل فارس لوندي القاهرة 15/11/1984.

8 / شادي مجدى فيليب إسكندر الإسماعيلية 25/1/1988

9 / زياد نبيل عبد المنعم محمد رشوان ألمانيا 8/12/1995

10 / خالد أحمد نصر عطية إسماعيل ألمانيا 13/2/1995

11 / مالك محمد الأمين أحمد محمد هليل الصعيدي ألمانيا 26/2/2020

12 / أحمد محمد الأمين أحمد محمد هليل الصعيدي الجيزة 26/5/2015.

13 / فاطمة جمال إبراهيم أحمد الحواوشي ألمانيا 10/4/1996

14 / مرام أمية سلامة محمد القاهرة 13/1/1990

15 / رويدا فاروق على سباع بورسعيد 24/10/1977

16 / الشيماء إبراهيم محمود إبراهيم الشرقية 28/8/1980

17 / سارة حسين جمال الدين عبد الرحيم الجيزة 26/1/1989

18 / ميرفت جابر محمد عبد الكريم الإسكندرية 30/1/1972 النمساوية

19 / ياسين إيهاب عبد الحميد مصطفى الصغير النمسا 6/12/2018

20 / جان عياد بسطاوي جاد منصور القاهرة 20/11/1993

21 / محمد عيد فؤاد حسن حسن القليوبية 10/10/1996

ووفقا للقانون، يترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.