"عذبه وعضه في رقبته".. قرار من المحكمة ضد المتهم بقتل طفل زوجته بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس قهوجي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل طفل زوجته بالسلام.

بدأت الواقعة المأساوية حينما تزوجت "نادية" البالغة من العمر 29 عامًا من "ماهر. ا" 32 سنة، بعد انفصالها عن أبو طفليها في عام 2020، حيث عاشوا في شقته بالسلام، لكنها عانت من دوام ضربه لطفليها خاصة مع إدمانه لمخدر "الآيس".

مساء الأربعاء قبل الماضي، صالح "ماهر" زوجته بعد اعتذاره أمام أسرتها، فعادت إلى شقته، وفور دخولهما الشقة تشاجر معها ثم اعتدى عليها بالضرب المُبرح وحبسها داخل غرفتها، وفي اليوم التالي سمح لها بالخروج.

صباح الخميس، أرادت الأم اصطحاب طفليها "أحمد" 7 سنوات و"معتز" 4 سنوات إلى المدرسة، فمنعها زوجها "أنا مقولتش الصغير ينزل.. رزعه في الأرض على رأسه وعضه من رقبته وضربه بالرجل"، مضيفة "قالي انزل ودي أحمد المدرسة وتعالي".

بعد ساعات، عادت الأم لتجد رجال المباحث أمام منزلها "ابنك اتوفى"، وعلمت أن زوجها استمر بالاعتداء عليه وتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، بحسب أقوال الأم في التحقيقات.

ألقت الأجهزة الأمنية على الزوج المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.