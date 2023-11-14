منتدى مصر للإعلام: انضمام مبادرة أخبارGoogle" " كشريك دولي لنسخة 2023 -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

أعلن منتدى مصر للإعلام انضمامَ مبادرة أخبارGoogle" " كشريك دولي لنسخة هذا العام، المقرر انعقادها بالقاهرة خلال يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، بحضور ٢٠٠٠ صحفي وإعلامي من مصر والشرق الأوسط والعالم.

تسعى مبادرة أخبارGoogle" " لضمان التعرف على جودة محتوى الأخبار عبر منصات Google، بحيث توفر لشركاء الأخبار الأدوات المتطورة لمساعدتهم على فهم مستخدميهم والتواصل معهم بشكل أفضل، وتحسين منتجاتهم، وتشغيل البنية التحتية التكنولوجية لديهم، كما تعمل مبادرة أخبار “Google" مع الناشرين والصحفيين لمكافحة نشر المعلومات الخاطئة ومشاركة المصادر وبناء منظومة أخبار متنوعة ومبتكرة.

منتدى مصر للإعلام

يعد المنتدى منصة دولية مستقلة للتنمية والتطوير، تعمل لدعم المعرفة، وتطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة، مملوكة لمؤسسة 30N الرائدة في الإعلام والاتصال الاستراتيجي.

عُقدت النسخة الأولى من المنتدى في نوفمبر من العام الماضي، بحضور ما يزيد على ١٥٠٠ شخصية إعلامية من مصر والشرق الأوسط وإفريقيا والعالم.

وتستضيف نسخة هذا العام أكثر من ٢٠٠٠ صحفي وإعلامي، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الإعلامية الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

التسجيل متاح للصحفيين والإعلاميين من خلال الموقع الرسمي لمنتدى مصر للإعلام: هنا

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