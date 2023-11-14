شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العريش يستقبل 123 طائرة مساعدات إغاثية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد الطائرات التى هبطت بمطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضى 123 طائرة.

وأفاد بيان عن محافظة شمال سيناء بإن الطائرات نقلت نحو 3000 طنًا من المساعدات المتنوعة تم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

المساعدات التي حملتها الطائرات مقدمة من 28 دولة عربية وأجنبية و13 منظمة اقليمية ودولية، وهى عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف المجهزة.