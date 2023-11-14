شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. أبرز المعلومات عن الشيخ الطبلاوى آخر حبات مسبحة دولة التلاوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم 14 نوفمبر ذكرى ميلاد الشيخ محمد محمود الطبلاوى، آخر حبة في مسبحة دولة التلاوة كما وصفه الكاتب الراحل محمود السعدنى، وواحد من مشاهير قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم العربى والذى توفى في 5 مايو عام 2020.

”الخليج 365” يوضح عددا من المعلومات عن الشيخ محمد محمود الطبلاوى في ذكرى ميلاده، كما يلى:

1. ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوى في مثل هذا اليوم 14 نوفمبر من عام 1934 بقرية ميت عقبة بالجيزة.

2. التحق الشيخ محمد محمود الطبلاوى بـ "كٌتاب" القرية في عمر 4 سنوات.

3. أتم الشيخ محمد محمود الطبلاوى حفظ القرآن الكريم وعمره حوالى 10 سنوات.بدأ الشيخ الطبلاوى يتلو القرآن الكريم وهو فى سن الثانية عشر من عمره.

4. يروى الشيخ الطبلاوى عن نفسه أن أول أجر حصل عليه كان 5 قروش من عمدة قريته.

5. زار الشيخ محمد محمود الطبلاوى خلالها أكثر من 80 دولة حول العالم.

6. حصل الشيخ محمد محمود الطبلاوى على وسام من لبنان فى الاحتفال بليلة القدر تقديراً لجهوده فى خدمة القرآن الكريم ولقب بـ "ظاهرة العصر".

7. توفى الشيخ محمد محمود الطبلاوى، في 5 مايو 2020 ، الموافق 21 رمضان عام 1441 هجريًا، عن عمر يناهز 86 عامًا.

8. بعد وفاته أطلق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اسم الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوى، على معهد مدينة تلا الأزهرى بمحافظة المنوفية.