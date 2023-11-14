شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن الاجتماعى" تعلن صرف مستحقات تكافل وكرامة للأسر المستفيدة غدا بزيادة 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى غدا الأربعاء، صرف الدعم النقدى للأسر المستفيدة من برنامج " تكافل وكرامة " عن شهر شهر نوفمبر الجارى بزيادة الـ15% تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وسيتم صرف الزيادة بأثر رجعى اعتبارا من شهر أكتوبر 2023 حيث يستفيد من البرنامج نحو 5 ملايين أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن ملف الحماية الاجتماعية يتصدر اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتخفيف العبء على الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة، لافتا إلى أن زيادة الدعم النقدى " تكافل وكرامة " 15%، تعد الزيادة الثانية خلال العام الجارى بعد الزيادة الأولى فى مارس 2023 وكانت بنسبة 25% ليصل إجمالى نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالى وهو ما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية برعاية هذه الفئات.

على جانب أخر تستمر وزارة التضامن الاجتماعى في صرف معاشات نوفيمر من فروع بنك ناصر الاجتماعى المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لأصحاب المعاشات ممن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.

