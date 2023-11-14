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مؤتمر عمال السكة الحديد يعرض فيلما تسجيليا لإنجازات الرئيس السيسي

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القاهرة - سامية سيد - استعرض المؤتمر العمالى الحاشد للنقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية والمترو والشركات التابعة، إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال 10 سنوات، من خلال فيلم تسجيلي، والذى ألقى الضوء على تنفيذ الدولة للعديد من المشروعات فى كافة القطاعات، من  بينها إنشاء مصانع تعمل بالطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، وإنشاء عشرات المحطات لمعالجة المياه، وخطط للإصلاح الزراعى على مستوى كل المحافظات، ومجمعات للإنتاج الحيوانى.

 

وقد ألقى الكاتب الصحفى مصطفى بكرى كلمة، بالمؤتمر أشار خلالها إلى التحديات التى تواجهها مصر خلال تلك الفترة العصيبة التى يشهدها العالم، وخاصة الدول الجوار لمصر، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لصد أى مخاطر أو سيناريوهات تهدف للنيل من أمن مصر واستقرارها.

 

كانت قد إنطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر العمالى الحاشد للنقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، وقال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، إن الهدف من عقد النقابة لمؤتمر عمالي حاشد، هو دعم الدولة المصرية ومؤسساتها وقيادتها، وذلك بحضور كافة أعضاء النقابة العامة، ولجانها الفرعية بالمناطق والمحافظات، إلى جانب حشد كبير من العاملين بهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة.

 

أوضح رئيس النقابة، أن الهدف من المؤتمر دعم الدولة المصرية وحشد العاملين للاستحقاق الدستوري القادم، في انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية لفترة رئاسية جديدة، وتوضيح الرؤى والمفاهيم حول ضرورة الحشد الكامل، لرئيس حمل على عاتقه أمانة استرداد مصر من أيدي جماعة غاشمة، كادت أن تجر البلاد إلى الهاوية، كذلك التنمية وإرساء قواعد الجمهورية الجديدة، وما شهدناه من تطوير في كافة قطاعات الدولة، قطاع النقل وقطاع الصحة وتطوير العشوائيات، والمدن الجديدة.

 

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مؤتمر نقابة السكة الحديد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

 

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حملة دعم المرشح عبد الفتاح السيسي 

 

 

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جانب من الحضور

 

 

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العاملون فى نقابة السكة الحديد

 

 

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جانب من الحضور

 

 

إنطلاق مؤتمر نقابة السكة الحديد لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية
انطلاق مؤتمر نقابة السكة الحديد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

 

 

إنطلاق مؤتمر نقابة السكة الحديد لدعم الرئيس السيسى
انطلاق مؤتمر نقابة السكة الحديد

 

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

 

جانب من مؤتمر دعم الرئيس السيسى
جانب من مؤتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسى

 

 

حشد كبير من العاملين بهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة
حشد كبير من العاملين بهيئة السكة الحديد 

 

 

فعاليات المؤتمر العمالى الحاشد للنقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق
فعاليات المؤتمر العمالى الحاشد للنقابة العامة لسكك حديد مصر 

 

 

مؤتمر دعم الدولة المصرية وحشد العاملين للاستحقاق الدستوري القادم
مؤتمر دعم الدولة المصرية

 

 

مؤتمر لدعم الرئيس السيسى
مؤتمر لدعم السيسى

 

 

نطلاق مؤتمر نقابة السكة الحديد لدعم الرئيس السيسى
انطلاق مؤتمر نقابة السكة الحديد 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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