شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ لحوم ودواجن بمنافذ وزارة التموين ضمن مبادرة تخفيض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة بكميات كبيرة في منافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 220 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 160 جنيه للكيلو، والدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها، بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية .

كما حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على التعاقد مع الموردين على شراء السلع الغذائية في إطار الحرص على استمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، وأيضا توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة ضخ السلع الغذائية بالمنافذ وطرحها للمواطنين باسعار مخفضة