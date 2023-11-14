شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين فى القاهرة: المساعى المصرية السياسية مستمرة من أجل وقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الفلسطينى فى القاهرة دياب اللوح، أن هناك تنسيقا مستمرا وجهودا مصرية متواصلة واتصالات من خلال القيادة المصرية جارية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، ليس فقط من أجل التخفيف عن الشعب الفلسطينى، ولكن من أجل وقف إطلاق النار، وإدخال كمية أكبر من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتكدسة أمام ميناء رفح البرى وفى مطار العريش.

وقال السفير دياب اللوح، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "مصر جديدة" بقناة "etc" الفضائية مع الإعلامية إنجي أنور،" إن المساعي المصرية السياسية والدبلوماسية مستمرة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في أنحاء الأراضي الفلسطينية وفتح أفق جديد في المنطقة". وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة لا يحتمل، لأن المياه والكهرباء مقطوعة عنه منذ شهر، وقوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت البنية التحتية للاتصالات السلكية منذ اليوم الأول، والمياه المعتمدة حاليا، هي مياه مستوردة وأوشكت على النفاد. ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول أية مساعدات إلى قطاع غزة، علما بأن ما تم دخوله خلال شهر كان يدخل للقطاع خلال يوم فقط، فهو نقطة في بحر، منبها إلى أن مدينة غزة وشمال قطاع غزة يعيشان كارثة إنسانية مضاعفة لأنهما معزولان عن العالم الخارجي، معزولان عن الجنوب، فقد توقفت كل مقومات الحياة تماما، وانهار القطاع الطبي بالكامل، وأصبح كل شيئ متحرك على الأرض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هو هدف. وأضاف السفير الفلسطيني لدى القاهرة، أن ما يتم تناوله في القنوات الفضائية هو جزء بسيط ونقطة من بحر مما يحدث في قطاع غزة من مآس ومجازر على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك جثامين مواطنين وأشلاء لم يتم تسجيلهم ولم يتم انتشالهم، وأن أكثر من 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة قصفت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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