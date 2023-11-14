شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى إيلات جنوب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوت صافرات الإنذار فى إيلات جنوب إسرائيل، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وتتزايد خسائر الاحتلال الإسرائيلى فى ظل استمرار العدوان الغاشم على غزة، حيث تخطت الخسائر الإسرائيلية المدنية والعسكرية والتعويضية بسبب الحرب على غزة 100 مليار دولار، بتكلفة يومية لقوات جيش الاحتلال تتجاوز نحو 250 مليون دولار، كما أن هناك نقصا فى الإيرادات يقدر بنحو 17 مليار دولار خلال شهر واحد بسبب هروب الاستثمارات من إسرائيل.