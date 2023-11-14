شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى ينظم قافلة مجانية لعلاج الماشية بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية إرشادية مجانية بقرية دير أبو حنس بمركز ملوي، وعقد عدد من اللقاءات الإرشادية والوقائية للمواطنين من خلال فرق التحصين.

أوضحت المديرية أنه تم تقديم علاج باطني لـ 50 رأس ماشية، ورش 150 رأس جاموس و100 رأس أبقار وفحص 35 رأس من الماشية باستخدام جهاز السونار وتقديم العلاج اللازم.

يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع الدكتور ايهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية .

الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التي تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج المواشي في كل قرى مصر ‏‎كذلك تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.

وحققت مصر إنجازات مهمة في مجال الطب البيطري، وحماية الثروة الحيوانية، ففي مجال التحسين الوراثى للإنتاج الحيواني فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية كما تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.