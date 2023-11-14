شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تحويل محورى المريوطية والمنصورية من بؤر للتلوث إلى مزارات سياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص الدولة على تأهيل وتمكين الشباب لكونهم محورًا استراتيجيًا في بناء الجمهورية الجديدة، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات، وذلك في إطار سعي الدولة للدفع بالشباب في عدد من المناصب السياسية والقيادية.

كما أكد المحافظ على إيمان الدولة وقيادتها ومختلف أجهزتها الكامل بالشباب وقدرتهم على صنع الفارق بمختلف المجالات، وذلك من خلال تولي منصب نواب المحافظ من الشباب لم تتجاوزوا أعمارهم الـ40 عامًا، وخاصة أن نسبة الشباب بالدولة 21% من التعداد السكاني والتي تتراوح المرحلة العمرية من 18 إلى 29 عام وهى الفئة الأقرب إلى أعمار شباب المشروع.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن محافظة الجيزة قامت بتغيير معادلة القيادة بأجهزتها وأصبح الشباب له دور قيادى، حيث تم تكليف النسبة الأكبر من نواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن من الشباب والتي تصل إلي نسبة 90%، كما تم تصعيد الكفاءات منهم لتولي منصب رئيس الحى أو المدينة إلى جانب رؤساء الأجهزة ومديرى الإدارات.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة الجيزة لمبادرة "شباب يدير شباب YLY"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للعام الخامس وتعد أحد أهم المشروعات الشبابية لتمكين الشباب من الجامعات والمدارس في توسيع قاعدة تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية.

وفي البداية شهد اللقاء تكريم شباب المبادرة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لدعمه الدائم للشباب ومشاركتهم الفعاليات والمبادرات الهدافة للاستماع لهم والتحاور معهم باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة فى النهوض والتنمية لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار محافظ الجيزة خلال كلمتة إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة داخلية وخارجية إلى جانب تزايد الصراعات والإضطرابات التى تحيط العديد منها بحدود وطننا العزيز وعلي الرغم من ذلك نجحت الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة لتغيير مستقبل الاستثمار والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات فى مصر مما يسهم في تخفيف الأعباء المواطنين وتحسين سبل معيشتهم ، نذكر منها على مستوى محافظة الجيزة تنفيذ (1809) مشروع قومي بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمت محطات مياه شرب وصرف صحي ومستشفيات ومدارس ومحاور مرورية تعدت تكلفتها الإجمالية 400 مليار جنيه.

وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ "10" محاور مرورية عملاقه حققت نقلة نوعية ونهضة تنموية بشبكة الطرق وذلك في إطار دعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 3685 محور مروري وطرق وشوارع رئيسية وداخلية خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، مما سيسهم بشكل ملحوظ في تقليل المدة الزمنية ونسبة التلوث البيئ.

وأضاف محافظ الجيزة أن المحاور المرورية ضمت تحويل محوري المريوطية والمنصورية وطريق سقارة السياحى من بؤر للتلوث والعشوائية والتكدسات المرورية إلى طرق سياحية ومزارات حضارية تعد كلاً منها واجهة مشرفة للمحافظة إلي جانب إستحداث العديد من المحاور لربط شمال المحافظة بجنوبها كمحورى الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص ومشروعات تطوير وتوسعة للمحاور القديمة كتوسعة وتطوير محور (محمد أنور السادات) ترسا سابقاً الذي جاء لإستيعاب حركة المرور بعد بدء أعمال مترو الأنفاق بشارع الهرم ومحور (المهندس شريف إسماعيل) الطريق الأبيض سابقاً، ومحور ( أبو رواش) الكابلات سابقاً، وتوسعات الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو ومحور طريق المنشية.

لافتآ بأن مشروعات مياه الشرب شهدت خلال ثلاث سنوات طفرة تنموية غير مسبوقة أدت الي ضخ (مليون م3) من المياه النقية الإضافية ساهمت في حل مشكلة انقطاعات المياه وضعف الضغوطات بالعديد من المناطق علي مستوى المحافظة إلى جانب خدمة 49% من المناطق المحرومة بمشروعات الصرف الصحي تصل النسبه إلى 65% مع دخول مشروعات حياة كريمة الخدمة، وكذا إنشاء مشروعات الإسكان بديل المناطق العشوائية الغير الآمنة، حيث تم إنشاء 11424 عمارة سكنية بالطراز الحضاري بإجمالي 274797 وحدة سكنية لتسكين قاطني المناطق الغير آمنه، وذلك بتكلفة حوالي 57 مليار جنيه، وذلك بخلاف تطوير المناطق الغير مخططة بتكلفة 500 مليون جنيه، فضلًا عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في الريف.

وتطرق محافظ الجيزة نحو المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف والذي وصلت تكلفته الي حوالي 2.5 مليار جنيه حيث تم تبطين عدد 65 ترعة حتى الآن إلي جانب 58 ترعة أخري جارى تبطينها بتكلفة 196 مليون جنيه، وذلك بخلاف الترع المستهدف تبطينها خلال عام 2024 بطول 207كم.

وشهد اللقاء استعراض فيديو عن إنجازات مشروع شباب يدير شباب ( YLY ) على مدار 4 سنوات في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية ، وكذا الاستماع إلى الشباب المشاركة والتحاور معهم.

وأشاد المحافظ بمجهودات الشباب المشاركين في مبادرة "شباب يدير شباب"، ومشاركتهم الإيجابية في الخدمة المجتمعية، والمشاركة في تنظيم العديد من الأنشطة الشبابية.

واستمع المحافظ الي الجهود التي يبذلها أعضاء المبادرة لخدمة الشباب والمجتمع و ناقشهم في خططهم المستقبلية المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة، مؤكدا علي تقديم الدعم الكامل لشباب المبادرة بهدف توسيع وتعميق دائرة الحوار معهم وبناء وتنمية قدراتهم وحثهم على المشاركة فى مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أنه من أحد الأفكار التي يتمنى أن تتحقق وهي أن يكون لكل شارع مجلس إدارة يتولى مهام الحفاظ على التطوير والتنمية به من أجل الحفاظ علي بيئة صحية ونظيفة.

وعبر الشباب عن سعادتهم لاستقبال محافظ الجيزة لهم ومشاركتهم افكارهم وتطلعاتهم مؤكدين علي سعيهم الدائم نحو خدمة المجتمع والمشاركة الداعمة في كافة الانشطة المجتمعية والرياضية والثقافية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد 50 عضوا من الشباب ممثلين عن مبادرة شباب يدير شباب والبالغ إجمالي عددهم إلى 250 شاب وفتاه.