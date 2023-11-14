شكرا لقرائتكم خبر عن حصر العقارات المتعارضة مع مشروع القطار السريع بحلوان لصرف التعويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وفقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية والتنفيذية بحلوان باستكمال أعمال الحصر للعقارات التى تتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع بمنطقة عرب أبو دحروج بكفر العلو بحلوان.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على تشكيل اللجان المنوطة لاستلام المستندات من الأهالي، الدالة على ملكية الأراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم تمهيدا لسرعة الانتهاء من إعداد جداول التعويضات سواء مالية او بوحدات سكنية بديلة حتى يتم إنهاء الأمر بأقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان هذه الاعمال تاتي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لربط المحاور المرورية الجديدة و اختصار الرحلة الزمنية الى النصف حيث يشمل مسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، والذي يمتد من مرسى مطروح وحتى العين السخنة، بواقع 21 محطة منها 8 محطات للنقل السريع، و 13 محطة إقليمية منها حلوان .

الجدير بالذكر ان القطار الكهربائي السريع، هو قطار تنمية سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري والحد من الحوادث وتحقيق مستوى أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة، إلى جانب كونه منظومة ستغطي أنحاء الجمهورية هي شرايين تنمية ستخدم المناطق الزراعية و العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة مثل المناطق الصناعية في حلوان و15 مايو .