شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تطلق مبادرة صحة الأجنة.. تهدف إلى ضمان أجيال خالية من المرض.. فحوص متطورة للكشف المبكر عن أمراض الحمل وعلاجها.. ورئيس هيئة الدواء: نستهدف توفير كافة الأدوية لخدمة صحة الأم والجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ** بهاء زيدان: دعم أحدث البرتوكولات العلاجية للأمراض

** مايا مرسى : 27 مليون سيدة تحتاج خدمات صحة إنجابية

أطلق مستشفى وادى النيل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان مبادرة صحة الأجنة، وذلك للحفاظ على الأجنه خالية من الأمراض المزمنة، لضمان أجيال خالية من المرض.

وأكد الدكتور حازم خميس مدير عام مستشفى وادى النيل ورئيس مبادرة صحة الأجنه، خلال فاعليات اطلاق مبادرة صحة الأجنه اليوم، أن المبادرة تستهدف خلق مناخ صحى متكامل للأجنه والأمهات طوال فترة الحمل، وذلك لضمان أجيال جديدة خالية من الأمراض .

وأضاف الدكتور حازم خميس أن المبادرة تقدم فحوصا طبية متميزة للأم ، وذلك للكشف المبكر عن أى أمراض قد يتعرض لها الجنين، مشيرا إلي أن المبادرة تستهدف التوعية الكاملة للأم الحامل والمقبلات على الزواج والمتزوجات حديثا.

وقال الدكتور شريف راشد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة، إن المبادرة تعمل على مجموعة من المحاور أولها رفع الوعى، وثانيها إجراء الفحوص المبكرة للكشف عن الأمراض فى مرحلة الحمل، وثالثها إطلاق البرامج التدريبية النموذجية للاطباء وذلك وفقا لاحدث البرتوكولات العلاجية .

وأوضح الدكتور شريف راشد أن المبادرة تستهدف عددا من الفئات المختلفة، وهم السيدات حديثى الزواج والمقبلات على الزواج والسيدات الحوامل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا مع وزارة الصحة في الوحدات الصحية في المحافظات خاصة الوحدات التى تقع فى دائرة قرى مبادرة حياة كريمة .

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، إن مبادرة صحة الأجنه مبادرة مهمة، وتكمن أهميتها فى حماية الأم والجنين من كافة الامراض والمضاعفات التى تضمن حياة صحية للجنين خالية من الأمراض، وتابعت : وزارة الصحة تقوم بمجهود كبير في تقديم خدمات صحة المرأة والأجنه"، وقالت أدينا 27 مليون سيدة من عمر 15 وحتى 45 عاما لديها احتياجات مهمة وتحتاج رعاية متكاملة خاصة فيما يتعلق بالصحة الانجابية.

ومن جانبة قال الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشؤن المبادرات الصحية أن المبادرة ستكون ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة الأم والجنين لكنها ستقدم خدمات صحية وفحوص طبية متطورة للسيدات الحوامل او اللواتى يخططن للحمل، مشيرا إلي أن المبادرة ستتولى عمليات التدريب والتعليم الطبى للاطباء على أحدث البرتوكولات العلاجية لمواجهة امراض ومشكلات الحمل التى تؤثر سلبا على صحة الجنين، مشيرا إلي أن المبادرة ستبدأ في توفير خدماتها فى الوحدات الصحية لقرى حياة كريمة .

وأشار الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن الدولة المصرية تستهدف تقديم أعلى مستوى من الجودة في الخدمات الطبية، مضيفا أن مبادرة صحة الأجنه مهمة لتقديم الدعم الكامل للاجنه والسيدات الحوامل وذلك لضمان أجيال خالية من المرض .

وفي ذات السياق قال الدكتور بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، أن الهيئة تعمل في ظروف صعبة وتحديات كبيرة لكنها تقاتل من أجل توفير دواء المريض، وكذلك توفير كافة البرتوكولات العلاجية الحديثة .

شارك في إطلاق المبادرة كل من الدكتورة أميمة ادريس استاذ النساء والتوليد بكلية طب القصر العينى والدكتور محمد ممتاز أستاذ النساء والتوليد بكلية طب القصر العينى .