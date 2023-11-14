شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب السكة الحديد: أصبحنا نقف على أرض صلبة بفضل قيادة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، إنه يشارك بالمؤتمر العمالى الحاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوجيه رسالة باسم جموع العاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، رسالة حب وعرفان ورد للجميل، بعنوان ( انظر حولك )، لدعوة كل شعب مصر أن ينظر حوله منذ اللحظة الفارقة لثورة 30 يونيه عندما وقف البطل عبد الفتاح السيسي وبحكمة واقتدار استطاع أن يستعيد مصر من يد جماعة غاشمة إرهابية كانت تجر الوطن إلى الهاوية.

وأضاف خلال كلمته، بالمؤتمر: انظر حول، انظر لدول الجوار من دول الوطن العربي والتي كانت يوما من الأيام قبلة للعمالة المصرية يجلبون منها الأموال الطائلة مثل العراق وسوريا ولبنان وغيرهم، انظر حولك.. وانظر لهذة الدول وما وصل إليه الحال بها .. فمنهم من تم تهجيره ومنهم من يعيش في مخيمات ومنهم من لجأ لدول شقيقة يقتاتون العيش، نعم.. أنظر حولك، انظر إلى مصر التي حماها الله بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع: أنظر إلى ثورة التنمية والتطوير في شتى المجالات، إلى تطوير العشوائيات وبناء المدن الجديدة والتي لم تكلف خزينة الدولة مليما واحدا، كيف تم تطوير قطاعات النقل وادخال وسائل النقل الحديثة مثل المونريل والقطار الكهربائي والاتوبيس الترددي، انظر إلى قطاع السكة الحديد الذي كان قد وصل إلى كتابة شهادة وفاته بسبب تهالكه وأصبح غير قادر على تقديم خدماته، وتمعن جيدا فى الجرارات الحديثة والعربات المتطورة، وأعلم جيدا أنه لولا توجهيات وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكمته ما وصلنا لما وصلنا إليه.

واستطرد: انظر حولك وأعلم أننا بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحنا نقف على أرض صلبة أمام دول العالم ولا يستطيع أحدا منهم النظر إلى مصر، لقد استطاع بنظرته الثاقبة أن يجعل لدينا جيشا متطورا يهابه الجميع في ظل تلك الأجواء الملتهبة على كافة الحدود المصرية، سواء الحدود الجنوبية وما يدور في السودان أو الحدود الشرقية وما يدور بين غزة وإسرائيل والحدود الغربية وما يحدث في ليبيا.

وقال: انظر حولك وأعلم أن الأمر لا يقتصر على ارتفاع أسعار أو ضعف دخول على الرغم من أنها قضية عالمية وليست بمصر فقط، انظر حولك وافهم جيدا أن اقتصاديات العالم أجمع تأثرت بجائحة كورونا إلا مصر، لقد أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي قواعد الجمهورية الجديدة وعلينا أن نلتف حوله وأن نشد من أزره حتى نكمل سويا ما بدأناه، وفي النهاية نقدر ونثمن جميعا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض الدعاية الانتخابية لحملته الرئاسية للحد الأدنى وتوجيه كافة التبرعات الخاصة بالحملة لصالح الأخوة الفلسطينيين.

ووجه حديثه للحضور قائلا: يجب جميعا أن نكون على قلب رجل واحد وأن تكون الانتخابات الرئاسية عرسا ديمقرطيا كبير يؤكد على عراقة الشعب المصري وأن نخرج جميعا لهذا العرس الانتخابي لنؤكد للعالم أجمع أننا جميعا على كلمة سواء خلف القائد العظيم عبد الفتاح السيسي واختياره رئيسا لفترة رئاسية جديدة.