حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدًا من نقابة العاملين بالمالية والضرائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بالقاهرة، وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، مُرحبًا بزيارتهم لمقر الحملة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تهتم بإعادة إحياء دور النقابات.

وشدد على أن المرشح الرئاسي أولى اهتمامًا بتطوير البنية التحتية وتحقيق العديد من الإنجازات أهمها توفير الأمن والاستقرار وتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة العاملين.

ومن جانبه، ثمن وفد النقابة الإصلاحات التي تمت داخل الجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي أنصفت العمال وعالجت مشاكل الترقيات وذلك يعكس اهتمام المرشح الرئاسي بكل المشاكل والقضايا رغم التحديات، وخصوصا ما قدمه لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل غير مسبوق.

وشددوا على أنهم يقومون بعقد مؤتمرات توعوية للعمال في كل المحافظات للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات وبالإنجازات التي حققتها القيادة السياسية.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.