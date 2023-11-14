"محلية النواب" تناقش تشجير الطرق الجديدة وأزمة أرض جمعية بداية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عددًا من طلبات الإحاطة خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني.

واستعرضت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن زراعة أشجار جديدة بديلة لما تتم إزالتها أثناء تنفيذ أعمال تطوير الشوارع والطرق.

وطالب النائب خلال طلب الإحاطة بضرورة إجراء الصيانة الوقائية الدورية للأشجار، فضلاً عن تزويد هيئة النظافة والتجميل بمهندسين زراعيين وإخصائيين في مجال تجميل وتنسيق الحدائق والأشجار.

وناقشت اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن توقف أعمال البناء بقطعة أرض (جمعية بداية) بمنطقة الدقي-محافظة الجيزة منذ عام 2020، والتي تُعد سكنًا لعدد (1400) منتفع، مما كان له الأثر السيئ على الجمعية والمنتفعين.

واستعرض النائب عامر الشوربجي، مقدم الطلب، تاريخ ترخيص قطعة الأرض وخطوات وتاريخ المشكلة بين جمعية بداية ومحافظة الجيزة، ووجود رخصة سكنية ممنوحة للجمعية، ومع ذلك تم وقف البناء من قبل المحافظة.

واستمعت اللجنة إلى سكرتير عام محافظة الجيزة شاكر يونس، الذي استعرض أيضًا تاريخ قطعة الأرض، والهدف تحويل الأرض لمنفعة العامة وتعويض الجمعية بتعويض عيني بقطعة أرض بديلة في إحدى المدن الجديدة.

وأعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تشكيل لجنة تعرض عليها كل الأحكام والأوراق والمستندات ومراجعتها ودراستها ومعرفة رأي الحكومة وعقد اجتماع مجددًا خلال ثلاثة أشهر.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الثاني، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، الأول بشأن التأخر الشديد في إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن، فضلاً عن البطء الشديد في تنفيذ أعمال جامع النصر بزنين بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة. والطلب الثاني حول توقف تنفيذ أعمال خط الانحدار الرئيسي للصرف الصحي بشارع كفرطهرمس بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والذي سبق اقتراح تنفيذه لحل مشكلة الطفوح المستمرة بالمنطقة، وكذا غلق عيادات "روزاليوسف"، وتم التنسيق والاتفاق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي على تنفيذ الأعمال، وبالفعل بدء التنفيذ منذ عام؛ ولكن ببطء شديد، إلى أن توقف تنفيذ الأعمال نهائيًّا.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثالث للنائب محمد الحسيني حول سرعة تنفيذ مشروع خط الانحدار للصرف الصحي قطر (700م) بشارع ناهيا، وبعض الشوارع الأخرى (محمد كمال- محمد علي حسن من المعرض- عبد المنعم حرب من شارع القناية- حارة ثابت حسين من شارع إبراهيم عباس)، حي بولاق الدكرور- محافظة الجيزة، فضلاً عن سرعة تنفيذ وإقامة محطة رفع الصرف الصحي، ومد الشبكة بجميع الشوارع للقضاء على طفوح الصرف الصحي المستمرة بمنطقة النجوم و6 أكتوبر، مع ضرورة العمل على تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بتلك الشوارع والمناطق.