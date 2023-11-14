استخراج مصابان.. لحظات الرعب في سقوط مصعد عقار بأرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لحظات من الرعب عاشها مستقل مصعد عقار بمنطقة أرض اللواء وسط الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط مصعد عقار بمستقليه بجوار إحدى المدارس.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري مدعوما بالمعدات والأجهزة اللازمة بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور قسم العجوزة.

تبين بالفحص المبدئي سقوط مصعد عقار بالطريق الأبيض، ونجحت قوات الإنقاذ في استخراج عاملين اثنين نُقلا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.