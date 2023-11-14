قتيل مهشم الرأس يبدد هدوء الحي الراقي.. جريمة قتل في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

هدوء يطبق على الحي الراقي بدده صوت سارينة الإسعاف تلاها توافد رجال الشرطة لتطويق مسرح جريمة راح ضحيتها شخص عُثر على جثته مهشم الرأس بالشيخ زايد.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة دائرة قسم ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي في حضور ممثل النيابة العامة ومفتش الصحة لمعاينة مسرح الجريمة.

تبين بالفحص والمعاينة مقتل "حماده.ع." بضربة على الرأس إثر خلافات تلقى على إثرها ضربات قوية بالرأس بآلة حادة فسقط قتيلا ولاذ الجاني بالفرار. بتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة.

أودعت الشرطة جثمان المجني عليه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح وإعداد تقرير واف بأسباب الوفاة تمهيدًا للتصريح بالدفن.