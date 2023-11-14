في استجابة لالتماس مواطن.. الداخلية تضبط مدير شركة هارب من تنفيذ أحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو لأحد الأشخاص عبر موقع "فيسبوك " التمس خلاله تنفيذ الأحكام الصادرة له ضد آخر).

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً تضرر (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية) من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه ضد آخر.

بالفحص تبين أن المحكوم عليه (مدير وشريك بشركة مقاولات، مقيم بالجيزة) ومطلوب للتنفيذ عليه في 7 أحكام في قضايا (تزوير – نصب – شيك – تبديد – استيلاء – إيصال أمانة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان اختبائه وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.