زعم إلحاق الطلبة بالكليات العسكرية.. سقوط نصاب الوظائف الوهمية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إلحاقهم بالكليات العسكرية.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بتضرره من (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة)؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق شقيقته بإحدى الكليات العسكرية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين في بعض الجهات الحكومية – خلافاً للحقيقة-.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطاً احتيالياً على النحو المُشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي إلا أنه رفض رد المبلغ المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.